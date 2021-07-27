Англия

У 30-летнего англичанина возникли осложнения после заражения коронавирусом.

Вратарь Ньюкасла Карл Дарлоу медленно восстанавливается в своем доме после того, как на прошлой неделе он был госпитализирован с диагнозом коронавирус. Об этом сообщает Sky Sports.

Дарлоу признался, что его опыт борьбы с Covid-19 был ужасным после того, как он стал положительный тест десять дней назад. Он сразу же был отправлен домой на самоизоляцию.

Спустя некоторое время состояние 30-летнего англичанина ухудшилось и в конечном итоге он оказался в больнице с обезвоживанием.

Дарлоу подтвердил, что он был выписан из больницы и вернулся домой, чтобы продолжить процесс выздоровления.

"Мне пришлось лечь в больницу на прошлой неделе, что было довольно ужасно — но сейчас я медленно поправляюсь, несмотря на то, что все еще чувствую себя немного нехорошо. Это показывает, что вирус все еще существует, и нам все еще нужно быть осторожными", — сказал Дарлоу.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл намерен подписать контракт с защитником МЮ.