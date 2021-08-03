Англия

Ганский хавбек Арсенала не сможет тренироваться в ближайшие несколько недель.

Полузащитник лондонского Арсенала Томас Партей пропустит начало предстоящего сезона. Об этом сообщает журналист ESPN Джеймс Олли в своем твиттере.

По информации источника, 28-летний ганский хавбек получил травму голеностопа на одной из тренировок.

В ближайшее время футболист проконсультируется у специалиста, чтобы понять всю ситуацию с травмой. Предполагается, что на его восстановление уйдет несколько недель.

Напомним, Арсенал откроет новый сезон АПЛ матчем с Брентфордом. Игра состоится 13 августа.

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