Ганский хавбек Арсенала не сможет тренироваться в ближайшие несколько недель.
Томас Партей, Getty Images
03 августа 2021, 20:20
Полузащитник лондонского Арсенала Томас Партей пропустит начало предстоящего сезона. Об этом сообщает журналист ESPN Джеймс Олли в своем твиттере.
По информации источника, 28-летний ганский хавбек получил травму голеностопа на одной из тренировок.
В ближайшее время футболист проконсультируется у специалиста, чтобы понять всю ситуацию с травмой. Предполагается, что на его восстановление уйдет несколько недель.
Напомним, Арсенал откроет новый сезон АПЛ матчем с Брентфордом. Игра состоится 13 августа.
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