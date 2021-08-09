Англия

Джошуа Саргент сменил вторую Бундеслигу на АПЛ.

Норвич на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Вердера Джошуа Саргентом.

Соглашение с 21-летним американцем рассчитано на четыре года. Сумма трансфера составила восемь миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Саргент провел 37 поединков, в которых забил семь голов и отдал три ассиста. Также на его счету два сыгранных поединка во второй Бундеслиге в этой кампании, где он забил два мяча.

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