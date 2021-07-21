Англия

Немецкий специалист вернул "канареек" в АПЛ, завоевав золотые медали в Чемпионшипе.

Норвич на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Даниэлем Фарке.

Новое соглашение с 44-летним немецким специалистом рассчитано на четыре года.

Фарке уже второй раз вывел "канареек" в АПЛ, завоевав золотые медали в Чемпионшипе.

Немец возглавил Норвич в 2017 году, после чего в 2019 году команда вышла в АПЛ, но продержалась там всего лишь один сезон.

Напомним, в первом туре АПЛ Норвич сыграет против Ливерпуля. Игра состоится 14 августа.

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