В стартовом поединке английской Премьер-лиги Астон Вилла в гостях минимально уступила Уотфорду (2:3).

В этом противостоянии нападающий Астон Виллы Данни Ингз реализовал одиннадцатиметровый удар на 97-й минуте встречи.

По информации OptaJoe, этот гол стал 2000-м забитым мячом с пенальти в матчах английского чемпионата.

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