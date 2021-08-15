Англия

Форвард "львов" реализовал 11-метровый на 97-й минуте встречи.

В стартовом поединке английской Премьер-лиги Астон Вилла в гостях минимально уступила Уотфорду (2:3).

В этом противостоянии нападающий Астон Виллы Данни Ингз реализовал одиннадцатиметровый удар на 97-й минуте встречи.

По информации OptaJoe, этот гол стал 2000-м забитым мячом с пенальти в матчах английского чемпионата.

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