Это первая официальная игра для "молотобойцев" в новом сезоне.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
15 августа 2021, 15:51
Вест Хэм в рамках поединка стартового тура английской Премьер-лиги отправился в гости к Ньюкаслу.
Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес оставил украинского вингера Андрея Ярмоленко на скамейке запасных.
В прошедшей кампании Ярмоленко провел 24 поединка, в которых забил три мяча и сделал пять ассистов.
Напомним, матч Ньюкасл — Вест Хэм состоится сегодня, в 16:00.
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