Англия

Это первая официальная игра для "молотобойцев" в новом сезоне.

Вест Хэм в рамках поединка стартового тура английской Премьер-лиги отправился в гости к Ньюкаслу.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес оставил украинского вингера Андрея Ярмоленко на скамейке запасных.

В прошедшей кампании Ярмоленко провел 24 поединка, в которых забил три мяча и сделал пять ассистов.

Напомним, матч Ньюкасл — Вест Хэм состоится сегодня, в 16:00.

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