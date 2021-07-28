Англия

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вернулся из отпуска и начал готовиться к новому сезону АПЛ.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко вернулся из отпуска и приступил к тренировкам с "молотобойцами".

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, Андрей Ярмоленко, Томаш Соучек и Владимир Цоуфал одними из последних вернулись в расположения клуба и начали готовится к новому сезону.

"С возвращением, ребята", — говорится в сообщении на twitter-аккаунте "молотобойцев".

Примечательно, что во всю ходят слухи об уходе Андрея Ярмоленко из Вест Хэма. На украинца претендуют турецкие клубы. Руководство лондонцев уже заявило, что готово расстаться с футболистом сборной Украины за достаточно скромную сумму.

Ранее Вест Хэм объявил о продаже Фелипе Андерсона в Лацио.