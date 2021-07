Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко вернулся из отпуска и приступил к тренировкам с "молотобойцами".

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, Андрей Ярмоленко, Томаш Соучек и Владимир Цоуфал одними из последних вернулись в расположения клуба и начали готовится к новому сезону.

