Англия

Украинский вингер результативно провел поединок против "канониров" в чемпионате U-23.

Молодежная команда Вест Хэма U-23 в стартовом поединке Лиги профессионального развития на своем поле разгромила Арсенал U-23 со счетом 6:1.

В этом противостоянии украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 71 минуту. За это время украинец запомнился двумя результативными передачами на 13-й и 68-й минутах.

Напомним, в стартовом туре АПЛ Вест Хэм в гостях обыграл Ньюкасл (4:2). В этой встрече Ярмоленко вышел на замену в концовке матча.

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