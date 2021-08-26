Англия

Техническим спонсором команды Томаса Тухеля является компания Nike.

Челси на своем официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2021/22.

Новая экипировка от компании Nike выполнена в оттенках синего цвета, а также в ней используются оранжевые вставки.

Новый дизайн был вдохновлен брендом одежды Nike ACG, который создан для активного отдыха, используя смелые расцветки и яркие цвета.

Ближайший матч Челси проведет против Ливерпуля в третьем туре АПЛ. Игра состоится в субботу, 28 августа, в 19:30.