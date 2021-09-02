Англия

Главный тренер "канониров" о приобретениях лондонцев.

Главный тренер Арсенала Микель Артета остался доволен работой клуба на трансферном рынке этим летом.

"Новички? В течение долгого времени следили за ними, и мы знали, что они могут вписаться в модель, которую мы пытаемся внедрить в клубе. Поэтому мы довольны.

Опять же, это 16-17 изменений в составе — это много. Вы должны смешать их всех вместе, некоторые из них еще даже не тренировались с нами.

У нас хороший коллектив, он поможет новичкам адаптироваться как можно быстрее и заставит их работать как все", — приводит слова Артеты официальный сайт "канониров".

Напомним, что Арсенал подписал Бена Уайта, Мартина Эдегора, Аарона Рамсдейла, Такехиро Томиясу, Самби Локонга и Нуно Тавареша.