Японский фулбек продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
Такехиро Томиясу, Арсенал
01 сентября 2021, 00:54
Арсенал на своем официальном сайте объявил о подписании правого защитника Такехиро Томиясу, права на которого ранее принадлежали Болонье.
22-летний японец подписал с "канонирами" полноценный долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года.
Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по предварительной информации, Томиясу обошелся Арсеналу в 16 миллионов фунтов плюс различные бонусы.
В прошлом сезоне Такехиро Томиясу провел за Болонью 33 поединка, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами.
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