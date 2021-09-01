Англия

Японский фулбек продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Арсенал на своем официальном сайте объявил о подписании правого защитника Такехиро Томиясу, права на которого ранее принадлежали Болонье.

22-летний японец подписал с "канонирами" полноценный долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по предварительной информации, Томиясу обошелся Арсеналу в 16 миллионов фунтов плюс различные бонусы.

Welcome to The Arsenal, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/trL4Wq7zXW — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2021

В прошлом сезоне Такехиро Томиясу провел за Болонью 33 поединка, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами.

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