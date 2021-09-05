Наставник "красных" оценил перспективы на будущее.
Юрген Клопп, Getty Images
05 сентября 2021, 13:21
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о том, что после окончания контракта с "красными" он намерен взять отпуск, чтобы отдохнуть от напряженной и нервной работы.
"Когда мой контракт с Ливерпулем закончится, когда бы это ни произошло, для начала я хочу понять и вспомнить, каково это — снова вести нормальную жизнь.
Год перерыва? У меня такого никогда не было. Но я абсолютно спокоен с этим вопросом. Отдых на год может быть очень полезным.
У меня классная работа и это невероятное развлечение. Единственная проблема — моя работа никогда не заканчивается, нет возможности отключиться. Работать до старости? Я не знаю", — приводит слова Клоппа телеканал RTL.
Напомним, действующий контракт немецкого специалиста рассчитан до лета 2024 года.
После трех туров Ливерпуль набрал семь очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.