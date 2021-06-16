Тесты

В день рождения немецкого специалиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Юрген Клопп — один из самых известных тренеров современности. Его тренерский путь начался в Бундеслиге, в которой он успел поработать в трех клубах и с один из них даже выйти в финал Лиги чемпионов.

Сегодня же харизматичный немец будто бы стал неотъемлемой частью Ливерпуля, с которым за 6 лет успел выиграть самые престижные трофеи.

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Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.