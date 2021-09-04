Англия

Габриэль в восторге от возвращения португальца.

Бывший нападающий сборной Англии и Астон Виллы Габриэль Агбонлахор рассказал, что думает о переходе Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед.

"Ему 36, но, не сомневайтесь, он по-прежнему выдающийся игрок. Он был лучшим бомбардиром Ювентуса в прошлом сезоне, лучшим бомбардиром на Евро-2020, а теперь и лучшим бомбардиром сборных всех времен.

Против него было страшно играть. Особенно на второй год, когда я играл против него, в сезоне-2007/08. Он мог забить в любой момент. Он мог опередить защитников, умело обходить их, а я просто смотрел, как мои центральные полузащитники потеют, и благодарен, что это был не я!

Роналду по-прежнему будет быстрее 75% защитников Премьер-лиги, давайте не будем вводить себя в заблуждение. Он определенно будет в числе лучших бомбардиров Премьер-лиги", — сказал Агбонлахор.

Ранее стало известно, что Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за рекорд по голам за сборную.