Англия

Бельгийский форвард "синих" прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в АПЛ.

Нападающий лондонского Челси Ромелу Лукаку поделился своими мыслями относительно возвращения Криштиану Роналду в английскую Премьер-лигу.

"Никогда не сравнивайте меня с Криштиану Роналду, никогда. Роналду для меня входит в тройку лучших игроков в истории футбола. Я не собираюсь ставить его на первое место или третье, но он в тройке.

То, что он сделал на сегодняшний день в футболе для игроков моего поколения — это нечто исключительное. Мне посчастливилось играть против него в Италии, и теперь он вернулся в Премьер-лигу, и это плюс для английского футбола.

В остальном же, сравнивать статистику и все такое, бесполезно", — приводит слова Лукаку Goal.com.

В минувшем сезоне оба выступали в Серии А. Лукаку забил 24 гола и сделал 10 результативных передач в 36 матчах за миланский Интер, а Роналду провел 33 игры, забил 29 мячей и отдал два ассиста.

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