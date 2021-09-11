Англия

Санкции против клубов, не отпустивших своих футболистов в южноамериканские сборнные, обвинены.

Ливерпуль получил официальное уведомление от ФИФА о том, что игроки клуба Алиссон Беккер, Фабиньо и Роберто Фирмино (ныне травмированный) могут принять участие в матче АПЛ против Лидса — сообщил официальный сайт "красных".

Из-за длительных сроков карантина, установленного между Бразилией и Великобританией игроки, вызванные в сборную, потратили бы больше трех недель только на пребывание на карантине, в связи с чем клуб предпочел просто оставить футболистов дома.

По первоначальному решению ФИФА игроки должны были пропустить столько же матчей в национальном первенстве, сколько они не сыграли за сборную. Однако после изучения антикарантинных правил обеих стран и с учетом того, в какой фарс превратила матч против Аргентины Бразилия, было в этот раз решено обойтись без наказаний.

Матч Лидс — Ливерпуль состоится в воскресенье, 12 сентября. Начало в 18:30 по киевскому времени.