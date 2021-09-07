ЧМ-2022. Отбор

В инциденте видят винновыми хозяев поля.

Сентябрьская пауза международных поединков образца 2021-го года в южноамериканском футболе стала причиной для возникновения некоторых конфликтных ситуаций.

К примеру, непосредственно на футбольном поле, во время поединка Бразилия – Аргентина, местная полиция была вынуждена применять процедуру задержания по отношению к четырем игрокам сборной Аргентины.

Как итог, гости ту игру отказались доигрывать, в ответ на что ФИФА на первом этапе планировала дать по одному техническому поражению (0:3) для обеих сторон.

Однако, стоило дисциплинарному комитету разобраться, как тут же вся ответственность за случившееся перешла на плечи принимающей стороны, а наиболее актуальной информацией является открытие уголовного производства против Бразилии по этому вопросу.

У "пентакампеоне" есть шесть дней на то, чтобы предоставить веские аргументы, который теоретически смогли бы спасти их от сурового наказания в дальнейшем. При этом, техническая победа (3:0), в случае успеха стороны обвинения, достанется Аргентине.

Отметим, что "небесно-голубые" также получили оповещение о наложении санкций на их национальную сборную, но в то же самое время они не связаны с исходом принципиальной игры.