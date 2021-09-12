Англия

Больше всего побед в английской Премьер-лиге у "красных дьяволов".

Лондонский Челси в поединке четвертого тура английской Премьер-лиги уверенно обыграл Астон Виллу (3:0).

По информации OptaJoe, для лондонского клуба это была 600-я победа в чемпионате Англии.

Больше побед в АПЛ лишь у одного клуба — Манчестер Юнайтед, на счету которого 690 побед.

После четырех туров Челси с 10 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему МЮ по дополнительным показателям.

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