Англия

Наставник "красных" поделился своими мыслями после игры с Брентфордом.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат в матче шестого тура английской Премьер-лиги против Брентфорда (3:3).

"Я не уверен, что удовольствие — это подходящее слово для моих ощущений после матча. Это был сумасшедший матч. Они заслужили три гола своей игрой. Мы, очевидно, не смогли справиться с длинными забросами вперед, но мы сами должны были забить больше голов.

Они заслужили этот результат. Я не думаю, что можно контролировать их игру намного лучше, чем это сделали мы. Мы создали много моментов, но не смогли справиться с ними в обороне. Такое случается. Мы должны были забивать больше. Брентфорд заслужил очко.

У меня нет проблем с результатом, когда я вижу такой итог. Это футбол. Они заслужили очко, потому что вели достойную борьбу. Я очень уважаю это. В конце были ситуации, в которых нам следовало действовать лучше, и тогда это могла быть совершенно другая игра. Их вратарь должен иметь 10-й номер на своей футболке с передачами, которые он делал", — приводит слова Клоппа BBC.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Брентфорд — Ливерпуль.