Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках шестого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в гостях расписал результативную ничью с Брентфордом (3:3).

Счет в матче был открыт на 27-й минуте, когда Пиннок вывел хозяев вперед, но уже через четыре минуты Жота сравнял цифры на табло. В начале второго тайма Салах вывел "красных" вперед, но спустя девять минут хозяева ответили точным выстрелом Янельта. Через четыре минуты Джонс снова вывел вперед команду Юргена Клоппа, но последнее слово было за Брентфордом, где на 82-й минуте отметился Висса.

Обзор матча:

Брентфорд – Ливерпуль 3:3

Голы: Пиннок, 27, Янельт, 63, Висса, 82 – Жота, 31, Салах, 54, Джонс, 67

Брентфорд: Райя – Айер, Янссон, Пиннок (Йергенсен, 43) – Каньос, Ониека (Батист, 68), Нергор (Висса, 78), Янельт, Генри – Мбеумо, Тоуни

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Джонс (Фирмино, 68), Фабиньо, Хендерсон – Салах, Жота, Мане

Предупреждения: Ониека – Робертсон