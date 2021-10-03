Англия

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В матче седьмого тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле неожиданно уступил приехавшему в гости Брентфорду (1:2).

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда в составе гостей отличился Мбемо. Затем на 80 минуте "молотобойцы" отыгрались усилиями Боуэна. Победу гостям принес забитый мяч в исполнении Виссы на четвертой компенсированной минуте.

Обзор матча:

Вест Хэм — Брентфорд 1:2

Голы: Боуэн, 80 — Мбемо, 21, Висса, 90+4.

Вест Хэм: Фабиански — Огбонна, Кресвелл, Зума, Цоуфал — Райс, Соучек — Боуэн, Бенрахма, Форнальс — Антонио.

Бернли: Рая — Айер, Пиннок, Занка — Каньос, Нергор, Баптист (Йенсен, 29), Янельт, Генри — Тоуни, Мбемо (Висса, 82).

Предупреждения: Зума, Райс, Нергор, Каньос, Йенсен.