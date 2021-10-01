Команда украинского вингера Андрея Ярмоленко одержала победу в матче против Рапида.
Reuters
01 октября 2021, 13:43
Вест Хэм в матче второго тура группового этапа Лиги Европы одержал победу над Рапидом (2:0).
Во время этого противостояния произошла потасовка между фанатами обеих команд. В ходе стычек болельщики использовали бутылки, кресла и другие предметы, даже пластиковый кулер с водой.
Болельщики венской команды пытались прорваться на трибуны, где находились фанаты "молотобойцев". Спустя некоторое время полиция взяла ситуацию под свой контроль.
Проблемы между фанатами возобновились и после игры, когда болельщики Рапида попытались прорваться к фанатам Вест Хэма. К счастью, все обошлось без серьезных последствий.
По информации местных СМИ, двое болельщиков были арестованы за нападение на офицера полиции, а еще один задержан за ношение оружия.
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