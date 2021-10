Вест Хэм в матче второго тура группового этапа Лиги Европы одержал победу над Рапидом (2:0).

Во время этого противостояния произошла потасовка между фанатами обеих команд. В ходе стычек болельщики использовали бутылки, кресла и другие предметы, даже пластиковый кулер с водой.

Болельщики венской команды пытались прорваться на трибуны, где находились фанаты "молотобойцев". Спустя некоторое время полиция взяла ситуацию под свой контроль.

Проблемы между фанатами возобновились и после игры, когда болельщики Рапида попытались прорваться к фанатам Вест Хэма. К счастью, все обошлось без серьезных последствий.

По информации местных СМИ, двое болельщиков были арестованы за нападение на офицера полиции, а еще один задержан за ношение оружия.

Kicking off between a section of Rapid Vienna fans who don’t want to leave — some of whom have made it into that corner tunnel — and police at the London Stadium. West Ham fans have long gone. @MirrorFootball pic.twitter.com/13Ahea5syA