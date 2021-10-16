Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги Лестер будет принимать на своем поле Манчестер Юнайтед.

Лестер — Манчестер Юнайтед

Суббота, 16 октября, 17:00. Кинг Пауэр Стэдиум, Рим. Главный арбитр встречи — Крейг Поусон (Ротерхэм, Англия). Трансляция на Setanta Sports.

"Красные дьяволы" были шокированы домашним поражением от бирмингемской Астон Виллы (0:1) настолько, что уже по инерции с трудом одолели испанский Вильярреал в рамках Лиги чемпионов (2:1), а затем вновь потеряли очки в чемпионате, сыграв вничью против Эвертона (1:1). Эти результаты серьезно затормозили коллектив Оле-Гуннара Солскьяера в процессе чемпионской гонки, в результате чего потенциально возможный отрыв от всех преследователей величиной в три очка обернулся отставанием от лондонского Челси на два пункта и сразу тремя оппонентами, у которых равное количество баллов с манкунианцами.

И если о выступлениях команды Солскьяера мы говорим в контексте неудач, то что уж там сказать о результатах Лестера на всех фронтах. Команда Брендана Роджерса вошла в зону турбулентности после игры против действующего чемпиона страны, Манчестер Сити (0:1), и после этого устремилась исключительно в крутое пике, апогеем которого стало поражение от польской Легии в рамках группы Лиги Европы, в которой "лисы" казались чуть ли не главными фаворитами на первую строчку. Наравне с неаполитанским Наполи, разумеется. В чемпионате у Лестера на данный момент всего восемь очков, и этот фактор вполне способен подтупить остроту ожиданий от предстоящей игры с солидной вывеской.

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Оле-Гуннара Солскьяера. Так, компания FAVBET предлагает на победу Манчестер Юнайтед коэффициент 2,15, тогда как вероятность успеха Лестера оценена в показатель 3,40. Ничейный результат представлен коэффициентом 3,60.

Напомним, матч Лестер — Манчестер Юнайтед начнется 16 октября, в 17:00 по киевскому времени.