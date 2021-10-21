Англия

Мерсисайдцы раздумывают над требованиями египетского форварда.

Ливерпуль столкнулся с проблемами в переговорах с нападающим Мохамедом Салах по новому контракту.

Как сообщает издание The Telegraph, египетский форвард хочет получать 400 тысяч фунтов в неделю, что вдвое больше его нынешней зарплаты. Если мерсисайдцы согласятся на требования 29-летнего игрока, это сделает его вторым самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ после Криштиану Роналду.

Действующий контракт Салаха с Ливерпулем рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне нападающий провел 11 поединков в футболке "красных", забив 12 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в Лиге чемпионов.