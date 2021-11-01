"Круглый" выполнен в стиле поп-арт.
фото TalkSport
01 ноября 2021, 21:59
Английская Премьер-лига представила новый зимний мяч, который совсем скоро будет испробован в матчах.
Мяч выполнен в современном стиле поп-арт. На мяч нанесен также логотип турнира и годы проведения текущего розыгрыша.
На заднем фоне презентации "круглого" дизайнеры использовали тематические комиксы с изображениями игроков АПЛ и современных стикеров.
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