Англия

"Круглый" выполнен в стиле поп-арт.

Английская Премьер-лига представила новый зимний мяч, который совсем скоро будет испробован в матчах.

Мяч выполнен в современном стиле поп-арт. На мяч нанесен также логотип турнира и годы проведения текущего розыгрыша.

На заднем фоне презентации "круглого" дизайнеры использовали тематические комиксы с изображениями игроков АПЛ и современных стикеров.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.