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Итальянский специалист поделился своими мыслями после своего назначения в лондонский клуб.

Новоиспеченный главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте рассказал о своем назначении в лондонском клубе.

"Для меня большое удовольствие, большая честь стать тренером Тоттенхэма. Это отличная возможность вернуться в Англию с одним из лучших клубов, и, конечно же, мне приятно быть тренером Тоттенхэма.

Я хочу сказать, что клуб и Дэниэл Леви очень хотели меня пригласить, и для меня было честью принять это предложение, и теперь, безусловно, я хочу отплатить за это доверие.

Минувшим летом у меня был звонок из Тоттенхэма, и я был очень честен в своем отказе, потому что тогда я только закончил работу с Интером. Это были два важных и тяжелых сезона, и честно говоря, было не лучшее время, чтобы начинать новую главу в карьере, тем более с таким клубом, как Тоттенхэм. Тогда я сказал спасибо за интерес ко мне, но я предпочитаю подождать и провести время с семьей. К тому же, последний опыт с Интером был очень эмоциональным.

Я был уверен, что мне нужен перерыв, особенно после двух напряженных сезонов с Интером. Это был отличный опыт и за два года мы стали чемпионами, заняв второе место в первом сезоне, а также вышли в финал Лиги Европы.

Мы прервали доминирование Ювентуса, которое длилось девять лет. Это было очень эмоционально. Я уверен, что мне нужно было сделать перерыв и особенно не начинать работу с другой командой. Я должен быть уверен на 110 процентов, потому что, когда я начинаю работать, я полностью вливаюсь в процесс", — приводит слова Конте пресс-служба "шпор".

После десяти туров Тоттенхэм набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.