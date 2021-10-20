ЧМ-2022. Отбор

Уже весной состоится жеребьевка финальной части Чемпионата мира.

Стало известно, когда состоится жеребьевка финальной части Чемпионата мира в Катаре.

В ноябре 2021 года завершатся матчи отборочного этапа, тогда как стыковые матчи запланированы на 24 и 29 марта 2022 года.

1 апреля 2022 года состоится жеребьевка группового этапа финальной части ЧМ-2022. Об этом сообщает журналист ESPN Дэйл Джонсон.

Чемпионат мира в Катаре состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это будет первый в истории "мундиаль", который состоится зимой.