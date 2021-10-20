ЧМ-2022. Отбор
Уже весной состоится жеребьевка финальной части Чемпионата мира.
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20 октября 2021, 20:27
Стало известно, когда состоится жеребьевка финальной части Чемпионата мира в Катаре.
В ноябре 2021 года завершатся матчи отборочного этапа, тогда как стыковые матчи запланированы на 24 и 29 марта 2022 года.
1 апреля 2022 года состоится жеребьевка группового этапа финальной части ЧМ-2022. Об этом сообщает журналист ESPN Дэйл Джонсон.
Чемпионат мира в Катаре состоится в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это будет первый в истории "мундиаль", который состоится зимой.