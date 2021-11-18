Англия

Специалист порассуждал о критике португальца.

Главный тренер Уотфорда Клаудио Раньери перед игрой с МЮ в АПЛ порассуждал о выступлениях вингера команды соперника Криштиану Роналду.

"Роналду — один из лучших футболистов мира. Для английского футбола его возвращение — хороший знак. Много молодых игроков смотрят на него и берут примет. Это отличное решение для футбола.

Роналду — проблема? Нет-нет... Дайте мне Роналду, пожалуйста. Он не станет для меня проблемой и будет играть все время", — сказал Раньери.

В текущем сезоне 36-летний вингер провел за МЮ 13 матчей, в которых забил девять голов и отдал один ассист.

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