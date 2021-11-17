Англия

Специалист высказался о предстоящей церемонии.

Экс-игрок Челси, Тоттенхэма и сборной Уругвая Густаво Пойет заявил, что на Золотой мяч больше всего заслужил форвард Ливерпуля Мохамед Салах.

"Месси и Роналду не заслужили Золотой мяч. Возможно, на него заслужили Мбаппе и Салах. Однако Мохамед — лучший, ему нужно вручить награду.

Думаю, сейчас Салах – лучший игрок Ливерпуля. Этот парень уникален, он — выдающейся футболист.

На Ливерпуле сильно скажется потеря Салаха, когда он поедет представлять сборную Египта во время Кубка африканских наций", — сказал Пойет.

Ранее сообщалось, что Лионеля Месси оповестили о выигранном Золотом мяче по итогам 2021 года.

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