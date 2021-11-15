ЧМ-2022. Отбор

Лидер португальской команды поделился своими мыслями после игры с Сербией.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Сербии (1:2), которое отправило его команду в стыковые матчи.

"Футбол снова и снова показывает нам, что порой самые извилистые пути приводят к самым желаемым результатам. Вчерашний результат был тяжелым, но не настолько, чтобы сбить нас с правильного пути.

Цель — попадание на чемпионате мира 2022 года, по-прежнему актуальна, и мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы туда попасть. Никаких оправданий. Португалия отправится в Катар", — написал Роналду на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не нанес ни одного удара в створ ворот впервые за отбор на чемпионат мира-2022.