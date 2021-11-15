ЧМ-2022. Отбор

Его сборная в итоге была вынуждена пропустить Сербию на мундиаль в Катаре.

Сборная Португалии в домашнем лобовом противостоянии против Сербии в рамках заключительного игрового дня отборочного раунда на чемпионат мира-2022 не сумела переиграть своего прямого конкурента в борьбе за попадание напрямую на мундиаль (1:2), в результате чего будет вынуждена сыграть в плей-офф.

Португалия — Сербия 1:2 Видео голов и обзор матча

Одним из характерных моментов в поражении команды Фернанду Сантуша можно считать отсутствие попаданий в створ со стороны лидера атак "европейских селесао" Криштиану Роналду, который привычным образом в этот вечер возглавлял атаку своей национальной сборной.

Примечательно, что подобное за текущий отборочный цикл случилось с представителем английского Манчестер Юнайтед впервые, и также впервые его команда была вынуждена уступить своим оппонентам.

Как итог, теперь Португалия будет вынуждена дожидаться жеребьевки раунда плей-офф квалификации, в ходе которой узнает имя своего будущего соперника на пути к чемпионату мира в Катаре.