ЧМ-2022. Отбор

"Фараонов" ожидает плей-офф против сильнейших команд их конференции.

Африканская часть квалификации на чемпионат мира-2022 состоит сразу из трех раундов, второй из которых уже постепенно подходит ко своему завершению.

В рамках квартета F, в который во время жеребьевки попали Египет, Габон, Ливия и Ангола, были сыграны матчи пятого тура, по итогам которого определился абсолютный лидер, который в последствии будет принимать участие в плей-офф отборочного раунда от своей конференции.

Египет, нападающим английского Ливерпуля Мохамедом Салахом в стартовом составе, сумел стать очередной командой, которой удалось досрочно обеспечить себе первую строчку.

Для выполнения этой задачи "фараонам" пришлось в плотной борьбе цепляться за ничейный исход гостевой игры против Анголы, которая вела в счете с преимуществом в два мяча по ходу всего основного времени первого тайма, однако пропустила перед уходом на перерыв и уже по возвращению на футбольное поле.

В итоге, Египет набрал 11 очков, благодаря чему стал недосягаем для преследователя в лице Габона, с Пьер-Эмериком Обамеянгом в составе, перед очным поединком в последнем туре.

Ангола — Египет 2:2

Голы: Кошта, 25, Нзола, 35 — Эль-Ненни, 45+1, Тофик, 59.

Ангола: Маркес — Мананга, Марио, То Карнейро, Афонсу — Бела (Миранда, 66), Эстрела, Шоу (Бальбурдия, 87) — Нзола, Кошта (Капита, 87), Матеуш (Зини, 9).

Египет: Эль-Шенави — Хегази, Ашраф, Эль-Фатух (Алаа, 90+2), Тофик — Эль-Сулиа, Эль-Ненни, Саид (Хамди, 46) — Шериф (Райян, 82), Салах, Мустафа (Фатхи, 46).

Предупреждения: Шоу — Тофик, Эль-Ненни.