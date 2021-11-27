Ливерпуль на Энфилд примет Саутгемптон в 13-м туре чемпионата Англии. Вашему вниманию стартовые составы играющих команд.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго, Фабиньо, Хендерсон — Мане, Жота, Салах. 

Запасные: Келлехер, Милнер, Минамино, Окслейд-Чемберлен, Матип, Ориги, Цимикас, Мортон, Уильямс. 
Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Лянко, Салису — Ливраменто, Уорд-Проуз, Ромеу, Перро — Броя, Адамс, Армстронг. 
Запасные: Форстер, Диалло, Лонг, Редмонд, Смолбоун, Валери, Уолкотт, Уолкер-Питерс, Телла. 
Матч Ливерпуль — Саутгемптон начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. 