Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль сыграет против Саутгемптона.
Мохамед Салах, фото: Getty Images
27 ноября 2021, 16:18
Ливерпуль на Энфилд примет Саутгемптон в 13-м туре чемпионата Англии. Вашему вниманию стартовые составы играющих команд.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Тиаго, Фабиньо, Хендерсон — Мане, Жота, Салах.
Запасные: Келлехер, Милнер, Минамино, Окслейд-Чемберлен, Матип, Ориги, Цимикас, Мортон, Уильямс.
Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Лянко, Салису — Ливраменто, Уорд-Проуз, Ромеу, Перро — Броя, Адамс, Армстронг.
Запасные: Форстер, Диалло, Лонг, Редмонд, Смолбоун, Валери, Уолкотт, Уолкер-Питерс, Телла.
Матч Ливерпуль — Саутгемптон начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua
будет доступна текстовая онлайн-трансляция
поединка.