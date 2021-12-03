Англия

Португалец отметился юбилейным голом в матче с Арсеналом.

В рамках матча АПЛ против лондонского Арсенала форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду забил свои 800 и 801 голы в карьере.

Это рекорд футбола на данный момент. Португалец в своем Instagram-аккаунте прокомментировал данное достижение.

"Очень рад стать первым футболистом в истории, забившим более 800 голов за карьеру. Это удивительный и незабываемый путь. Спасибо всем моим партнерам по команде за то, что всегда были рядом со мной.

801. Продолжаем дальше. Буду увеличивать это число и бить все возможные рекорды! Давайте сделаем это вместе, я рассчитываю на всех вас", — написал Роналду.

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