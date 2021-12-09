Англия

Футболист Манчестер Юнайтед рассказал о работе с новым наставником команды.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Шотландии Скотт Мактоминей рассказал о первых впечатлениях работы с новым наставником команды Ральфом Рангником.

Хавбек выразил восхищение профессиональными и человеческими качествами немецкого специалиста.

"Он очень твердый, целеустремленный человек. Очень четко доносит свою футбольную мысль игрокам. Если вы не будете делать то, что он просит — он не постесняется сказать все, что думает о вас. Первые впечатления очень положительные.

После победы над Кристал Пэлас мы почувствовали уверенность в себе и готовы дальше добиваться нужного нам результата", — приводит слова Мактоминея Sky Sports.

Следующий матч Манчестер Юнайтед проведет против Норвича в рамках 16-го тура Английской Премьер-Лиги.

Поединок состоится в субботу, 11 декабря в 19:30 по киевскому времени.