Англия

Форвард "шпор" поделился своими мыслями после игры с Ливерпулем.

Нападающий лондонского Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал ничейный результат в поединке 18 тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля (2:2).

"В целом у нас были более опасные моменты, и потому мы немного разочарованы тем, что не выиграли. Это была тяжелая игра. Мы очень хорошо отреагировали на отставание в счете.

Я не волновался насчет возможного удаления. В то время я подумал, что это хороший жесткий подкат. Может быть, он выглядит хуже, когда вы смотрите его на замедленном повторе, но для того у нас и есть ВАР.

В такой игре всегда будут жесткие отборы. Я не волновался и честно говоря, я был весьма удивлен, когда получил предупреждение", — приводит слова Кейна BBC.

После 15 игр Тоттенхэм набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, а у Ливерпуля вторая строчка с отставанием от лидирующего Манчестер Сити в три балла.