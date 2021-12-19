Англия

Наставник "шпор" поделился своими эмоциями после игры с Ливерпулем.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Антонио Конте прокомментировал ничейный результат в поединке 18 тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля (2:2).

"Это была захватывающая игра, и мы создали достаточно моментов, чтобы забить и выиграть игру. Мы должны быть немного разочарованы ничьей. Но конечно, мы играли против сильного соперника.

У нас был подготовленный план на игру и он состоял не только из обороны. Я говорил, что, владея мячом, мы способны создать проблемы для Ливерпуля. Так оно и произошло. Болельщики увидели захватывающую игру.

Я не хочу обсуждать решения арбитров. Думаю, игра была хорошей для обеих команд. Харри провел хорошую игру. Он забил жизненно важный гол. У него были шансы забить и другие мячи. Он важен для нас.

Деле Алли отыграл хороший матч. В такой расстановке с тремя полузащитниками он может играть как полузащитник, и я думаю, что он силен физически. Если бы он был более эффективен, он мог бы забить. Важно понимать игроков, на которых я могу рассчитывать в будущем", — приводит слова Конте BBC.

Ранее сообщалось, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп был недоволен судейством в матче против Тоттенхэма.