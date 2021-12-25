Англия

Арсенал сыграет с Ливерпулем, а Челси с Тоттенхэмом.

Стали известны даты проведения полуфинальных поединков Кубка английской лиги. Об этом сообщает пресс-служба EFL.

В первом полуфинале встретятся Челси и Тоттенхэм. Первая игра состоится на стадионе Стэмфорд Бридж — 5 января, а ответная встреча на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум — 12 января.

Во втором полуфинале Арсенал примет Ливерпуль 6 января, а ответный поединок пройдет 13 января.

Отметим, что в прошлом году финалисты определялись по итогам одной встречи, так как было много перенесенных поединков из-за пандемии коронавируса.

Финал Кубка английской лиги будет сыгран 27 февраля на стадионе Уэмбли.

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