Арсенал сыграет с Ливерпулем, а Челси с Тоттенхэмом.
Тоттенхэм - Челси, Getty Images
25 декабря 2021, 18:20
Стали известны даты проведения полуфинальных поединков Кубка английской лиги. Об этом сообщает пресс-служба EFL.
В первом полуфинале встретятся Челси и Тоттенхэм. Первая игра состоится на стадионе Стэмфорд Бридж — 5 января, а ответная встреча на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум — 12 января.
Во втором полуфинале Арсенал примет Ливерпуль 6 января, а ответный поединок пройдет 13 января.
Отметим, что в прошлом году финалисты определялись по итогам одной встречи, так как было много перенесенных поединков из-за пандемии коронавируса.
Финал Кубка английской лиги будет сыгран 27 февраля на стадионе Уэмбли.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.