Английский клуб близок к подписанию футболиста Атлетико.
Киран Триппьер, Getty Images
04 января 2022, 22:56
Защитник Атлетико Киран Триппьер должен в ближайшее время стать игроком Ньюкасла, сообщает Sky Sports.
Ньюкасл согласовал трансфер игрока с Атлетико за 12 миллионов фунтов с бонусами. В ближайшее время английский фулбек прибудет в расположение "сорок" для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Таким образом, Триппьер станет первым подписанием Ньюкасла после прихода в клуб новых владельцев.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 18 поединков в футболке Атлетико.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл может подписать нападающего Фламенго Габигола.