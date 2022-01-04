Англия

Английский клуб близок к подписанию футболиста Атлетико.

Защитник Атлетико Киран Триппьер должен в ближайшее время стать игроком Ньюкасла, сообщает Sky Sports.

Ньюкасл согласовал трансфер игрока с Атлетико за 12 миллионов фунтов с бонусами. В ближайшее время английский фулбек прибудет в расположение "сорок" для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Таким образом, Триппьер станет первым подписанием Ньюкасла после прихода в клуб новых владельцев.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 18 поединков в футболке Атлетико.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл может подписать нападающего Фламенго Габигола.