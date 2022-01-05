Англия

Также отменена пресс-конференция перед полуфиналом Кубка лиги против Арсенала и прочие мероприятия.

Ливерпуль закрыл свой тренировочный центр и отменил все мероприятия, связанные с первой командой в связи с новыми случаями заражения — сообщает официальный сайт клуба.

Среди новых заболевших — ассистент Юргена Клоппа Пеп Лейндерс, исполнявший обязанности главного тренера, пока тот находится в изоляции.

Ранее Ливерпуль отправил официальный запрос на перенос первого полуфинального матча Кубка английской лиги против Арсенала, запланированный на четверг, 6 января.

Вторая полуфинальная пара Челси — Тоттенхэм должна провести первый матч в среду, 5 января.