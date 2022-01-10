Англия

Португалец выделил главные достоинства испанского специалиста.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва поделился своим мнением о главном тренере Пепе Гвардиоле.

"Я думаю, Пеп Гвардиола обладает всеми необходимыми качествами, он – совершенный тренер. Не хочу называть имена, но я работал с тренерами, которые были хороши в тактическом плане, но в человеческим общении были очень слабыми, или же – хороши в общение, но со слабой тактической подготовкой.

Думаю, главное преимущество Гвардиолы в том, что, помимо выступлений в качестве игрока на самом высоком уровне, он очень силен с технической стороны", – рассказал Бернарду Силва в интервью изданию A Bola.

Ранее сообщалось, что Гвардиола сдал положительный тест на коронавирус.