Португалец выделил главные достоинства испанского специалиста.
Бернарду Силва и Пеп Гвардиола, Getty Images
10 января 2022, 12:39
Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва поделился своим мнением о главном тренере Пепе Гвардиоле.
"Я думаю, Пеп Гвардиола обладает всеми необходимыми качествами, он – совершенный тренер. Не хочу называть имена, но я работал с тренерами, которые были хороши в тактическом плане, но в человеческим общении были очень слабыми, или же – хороши в общение, но со слабой тактической подготовкой.
Думаю, главное преимущество Гвардиолы в том, что, помимо выступлений в качестве игрока на самом высоком уровне, он очень силен с технической стороны", – рассказал Бернарду Силва в интервью изданию A Bola.
Ранее сообщалось, что Гвардиола сдал положительный тест на коронавирус.