Англия

Наставник Манчестер Сити не сможет руководить своей командой в матче Кубка Англии.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сдал положительный тест на коронавирус.

Наставник "горожан" не сможет руководить своей командой в матче Кубка Англии против Суиндона, сообщает официальный сайт клуба. Команду на поединок выведет помощник Гвардиолы Родольфо Борелл.

Таким образом, Гвардиола стал 21 представителем Манчестер Сити, который с этого момента находится на самоизоляции.

Семь человек являются футболистами первой команды, а еще 14 (вместе с Гвардиолой, — прим.) членами персонала клуба.

Напомним, ранее испанский специалист вошел в число претендентов на звание лучшего тренера декабря.