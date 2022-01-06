Наставник Манчестер Сити не сможет руководить своей командой в матче Кубка Англии.
пеп гвардиола, getty images
06 января 2022, 14:42
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сдал положительный тест на коронавирус.
Наставник "горожан" не сможет руководить своей командой в матче Кубка Англии против Суиндона, сообщает официальный сайт клуба. Команду на поединок выведет помощник Гвардиолы Родольфо Борелл.
Таким образом, Гвардиола стал 21 представителем Манчестер Сити, который с этого момента находится на самоизоляции.
Семь человек являются футболистами первой команды, а еще 14 (вместе с Гвардиолой, — прим.) членами персонала клуба.
Напомним, ранее испанский специалист вошел в число претендентов на звание лучшего тренера декабря.