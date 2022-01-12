Италия

Клуб не стал разглашать имя футболиста.

В среду, 12 января, Рома провела очередное тестирование на коронавирус, которое выявило еще один положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба "волков".

Клуб уже сообщил информацию о зараженном игроке в соответствующие органы.

В настоящее время футболист находится на самоизоляции, а болезнь протекает бессимптомно.

Отметим, что вчера Рома сообщила об одном положительном тесте на коронавирус.

После 21 игры Рома набрала 32 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч "волки" проведут против Кальяри. Игра состоится 16 января.