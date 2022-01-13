Экс-футболист поделился мнением и продолжающейся пандемии.
патрис эвра, getty images
13 января 2022, 15:19
Бывший защитник Манчестер Юнайтед, Ювентуса и сборной Франции Патрис Эвра поделился мнением о продолжающейся пандемии коронавируса, которая оказывает серьезное влияние на мировой футбол.
Француз считает, что с помощью болезни власти пытаются управлять народными массами.
"Мы слишком много говорим и слышим о коронавирусе. Даже если человек попал в ДТП и умер — в справке о смерти напишут, что умер от коронавируса.
Я считаю это все политической игрой. Людьми хотя манипулировать с помощью страха", — сказал Эвра в эфире BFM TV.
Ранее Эвра высказался о геях в современном футболе.