Другое

Экс-футболист поделился мнением и продолжающейся пандемии.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед, Ювентуса и сборной Франции Патрис Эвра поделился мнением о продолжающейся пандемии коронавируса, которая оказывает серьезное влияние на мировой футбол.

Француз считает, что с помощью болезни власти пытаются управлять народными массами.

"Мы слишком много говорим и слышим о коронавирусе. Даже если человек попал в ДТП и умер — в справке о смерти напишут, что умер от коронавируса.

Я считаю это все политической игрой. Людьми хотя манипулировать с помощью страха", — сказал Эвра в эфире BFM TV.

Ранее Эвра высказался о геях в современном футболе.