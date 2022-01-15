Англия

Украинец назвал любимых игроков на своей позиции.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко назвал футболистов, которые оказали на него наибольшее влияние.

"Мои кумиры? Я бы назвал Марсело из мадридского Реала. Его техника, его финты – он был настоящим идолом для меня.

Еще хочу упомянуть Дани Алвеса из Барселоны. Посмотрите на него, ему 38, а он – идеальный защитник. Эти двое для меня, наверное, главные примеры для подражания в футболе", – приводит слова Миколенко издание The Guardian.

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Напомним, Миколенко присоединился к Эвертону 1 января из Динамо за сумму около 17 миллионов фунтов. Левый защитник успел дебютировать в составе "ирисок" в кубковом матче с Халл Сити (3:2), проведя на поле все 120 минут.

Ранее главный тренер Рафаэль Бенитес похвалил Миколенко за знание английского языка.