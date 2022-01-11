Англия

Харри Тайрер останется с "ирисками" до июня 2025 года.

Эвертон решил продлить контракт на три с половиной года с Харри Тайрером — сообщил официальный сайт клуба.

20-летний голкипер выступает за молодежный состав (U-23) и с сентября 2020 года регулярно тренируется с первой командой.

По словам Харри, он всегда мечтал выступать за Эвертон, потому что вся его семья болеет за "синих", а он сам пришел в клуб в 7 лет.

Ранее впечатлениями о своем дебюте поделился Виталий Миколенко.