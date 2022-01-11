Харри Тайрер останется с "ирисками" до июня 2025 года.
Харри Тайрер, фото ФК Эвертон
11 января 2022, 16:46
Эвертон решил продлить контракт на три с половиной года с Харри Тайрером — сообщил официальный сайт клуба.
20-летний голкипер выступает за молодежный состав (U-23) и с сентября 2020 года регулярно тренируется с первой командой.
По словам Харри, он всегда мечтал выступать за Эвертон, потому что вся его семья болеет за "синих", а он сам пришел в клуб в 7 лет.
Ранее впечатлениями о своем дебюте поделился Виталий Миколенко.