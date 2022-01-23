"Старая синьора" намерена выручить за своего футболиста около 16 миллионов фунтов стерлингов.
Родриго Бентанкур, Getty Images
23 января 2022, 22:32
Полузащитник туринского Ювентуса Родриго Бентанкур может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, в услугах 24-летнего уругвайца заинтересована Астон Вилла из английской Премьер-лиги. Клубы уже начали обсуждать возможный переход.
Также отмечается, что руководство "старой синьоры" намерено выручить за футболиста около 18 млн фунтов стерлингов. Действующий контракт Родриго рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Бентанкур провел 25 поединков, в которых отдал три ассиста.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.