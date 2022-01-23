Англия

"Старая синьора" намерена выручить за своего футболиста около 16 миллионов фунтов стерлингов.

Полузащитник туринского Ювентуса Родриго Бентанкур может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в услугах 24-летнего уругвайца заинтересована Астон Вилла из английской Премьер-лиги. Клубы уже начали обсуждать возможный переход.

Также отмечается, что руководство "старой синьоры" намерено выручить за футболиста около 18 млн фунтов стерлингов. Действующий контракт Родриго рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Бентанкур провел 25 поединков, в которых отдал три ассиста.

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