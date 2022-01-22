Италия

Подробности будущего трансфера валлийца не раскрываются.

Полузащитник туринского Ювентуса Аарон Рэмси вскоре покинет клуб.

Об этом сообщил наставник "бьянконери" Массимилиано Аллегри.

"Аарон отсутствует в команде, так как вскоре должен присоединиться к другой команде", — приводит слова специалиста Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Рэмси провел всего пять поединков за Ювентус, не отличившись результативными действиями.

Отметим, что в услугах футболиста заинтересованы Ньюкасл и Кристал Пэлас.

Кроме того, сообщалось о еще одном клубе АПЛ, который может подписать Рэмси.