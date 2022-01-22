Подробности будущего трансфера валлийца не раскрываются.
аарон рэмси, getty images
22 января 2022, 13:16
Полузащитник туринского Ювентуса Аарон Рэмси вскоре покинет клуб.
Об этом сообщил наставник "бьянконери" Массимилиано Аллегри.
"Аарон отсутствует в команде, так как вскоре должен присоединиться к другой команде", — приводит слова специалиста Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Рэмси провел всего пять поединков за Ювентус, не отличившись результативными действиями.
Отметим, что в услугах футболиста заинтересованы Ньюкасл и Кристал Пэлас.
Кроме того, сообщалось о еще одном клубе АПЛ, который может подписать Рэмси.