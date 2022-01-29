Англия

Англичане продолжают переговоры по нападающему Реймса.

Вест Хэм надеется до закрытия трансферного окна найти нового нападающего во Франции — утверждает Sky Sports.

Приоритетом для "молотобойцев" является 19-летний форвард Реймса Уго Экитике, за которого его клуб хочет получить 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Уго провел 10 матчей в Лиге 1 и забил 8 мячей.

Запасным (и куда более дешевым) вариантом для Вест Хэма является Рис Хили из Тулузы. На счету 27-летнего австралийца в нынешнем сезоне 18 матчей и 13 голов в Лиге 2.

Как ранее говорил главный тренер Дэвид Мойес, Вест Хэм уже два года безуспешно ищет хорошего форварда.