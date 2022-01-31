Лондонцы не оставляют попыток подписать форварда до закрытия трансферного окна.
альваро мората, getty images
31 января 2022, 10:37
Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората может сменить команду в последние часы трансферного окна.
С предложением об аренде на испанского форварда выходили представители лондонского Арсенала, сообщает As. С футболистом разговаривал лично помощник Артеты Мигель Молина.
Отметим, что в Ювентусе Мората выступает на правах аренды, тогда как контракт испанца принадлежит мадридскому Атлетико.
В текущем сезоне Мората сыграл 29 матчей за Ювентус во всех турнирах, отличившись восемью забитыми мячами, а также отдав пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в Барселону.