Англия

Лондонцы не оставляют попыток подписать форварда до закрытия трансферного окна.

Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората может сменить команду в последние часы трансферного окна.

С предложением об аренде на испанского форварда выходили представители лондонского Арсенала, сообщает As. С футболистом разговаривал лично помощник Артеты Мигель Молина.

Отметим, что в Ювентусе Мората выступает на правах аренды, тогда как контракт испанца принадлежит мадридскому Атлетико.

В текущем сезоне Мората сыграл 29 матчей за Ювентус во всех турнирах, отличившись восемью забитыми мячами, а также отдав пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в Барселону.